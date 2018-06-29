Ситуация на фронте: за сутки Украина понесла значительные потери

В течение прошлых суток, 28 июня, враг активизировал боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках боевики использовали вооружение танков, ствольную артиллерию и минометы, которые запрещены Минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска 28 раз прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 9 из которых – из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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На Луганском направлении противник проявлял активность в ночное время и вел огонь по защитникам Новотошковского из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП.

Также отмечается активность боевиков в районе Светлодарской дуги. Там из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши позиции вблизи Светлодарска и Новозвановки. Вследствие огневых провокаций один наш защитник погиб и еще один ранен.

Горячо было в районе населенного пункта Южное, на Горловском направлении. Враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь из которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы. Лишь действенными мерами огневого воздействия на оккупантов удалось стабилизировать ситуацию. Однако двое защитников Украины погибли. На этом же направлении в результате вражеского обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Луганского.

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На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Верхньторецкое и Авдеевка. К сожалению, и здесь не обошлось без потерь. Один из защитников Авдеевки получил несовместимые с жизнью ранения.

Напряженной оставалась ситуация на Мариупольском направлении. Пророссийские боевики применяли по защитникам Павлополя ствольную артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Огневому воздействию также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Гнутово, Новотроицкое и Широкино. Потерь среди личного состава Объединенных сил на этом направлении нет.

По уточненным данным разведки, 9 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 8 ранены.







