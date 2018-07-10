Ми виженемо ворога або назавжди залишимось у землі, – боєць ЗСУ

Вівторок, 10 липня – 23 обстріли з боку ворога, один поранений український військовий. Протягом усіх років російсько-української війни зафіксовано лише кілька таких днів, у які на Світлодарській дузі стояла відносна тиша.

Військовослужбовці, котрі перебувають на Світлодарській дузі, розповідають, що з окопів "хлібне перемир'я" виглядає геть інакше, ніж із зали засідань у Мінську.

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Особливо активним ворог стає ночами. Щойно темніє – розпочинаються провокаційні обстріли. І з кожним днем вогонь ведеться усе більш прицільно. Адже ворог вираховує позиції українських військових. І жодної доби тиші.



Світлодарськ – найгарячіша точка на Донбасі

Білоруський доброволець Олексій каже, що з 2014 року кількість так званих "режимів тиші" важко й перелічити. А боєць ЗСУ Олексій розповідає, що бачив щонайбільше два спокійних дні. За його словами, ворог провокує українців на вогонь у відповідь, щоб скаржитись у ОБСЄ. Та терпіти провокації військові не збираються.

Ми не той підрозділ, який буде підставляти, коли вдарили по щоці, іншу. У нас більше по "Старому завіту" – око за око. Нам на своїй землі трошки простіше. Бо яка в тієї сторони мотивація? Або заплатять кошти, або ні. У нас – або ми виженемо ворога, або назавжди залишимось у землі,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ на прізвисько "Чекіст".

Загалом, бійці ЗСУ займаються укріпленням своїх позицій. На дрібниці не відволікаються. Всі знають – затишшя скоро скінчиться.