Ситуація на Донбасі: штаб ООС назвав найгарячішу точку
Минулої доби, 10 липня, російські окупаційні війська 20 разів обстріляли позиції українських військових, тим самим порушуючи встановлене перемир’я. Найгарячішою залишалася ситуація на Маріупольському напрямку.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
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"10 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська майже по всій лінії зіткнення відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За добу противник 20 разів порушував встановлене перемир’я", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, на Луганському, Попаснянському та Свідлодарському напрямках ворог проявляв незначну активність. Так, окупанти 3 рази обстріляли позиції ЗСУ у районах населених пунктів Кримське, Оріхове та Новолуганське.
На Донецькому напрямку проросійські бойовики гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Авдіївки та Опитного.
Найгарячішою залишалася ситуація на Маріупольському напрямку. Там противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 14 разів прицільно провокував українських військовослужбовців на вогонь у відповідь. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Водяного, Лебединського, Широкиного, Гнутового, Павлополя та Богданівки,
– додали у штабі.
Упродовж сьогоднішньої доби, 11 липня, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню переважно з великокаліберних кулеметів та гранатометів на Світлодарському та Донецькому напрямках, також ворог обстрілював позиції українських захисників біля Новолуганського, Мар’їнки, Красногорівки та Авдіївки.
У штабі наголосили, що втрат серед українських військовослужбовців немає. Окрім того, за даними розвідки в результаті підриву на вибуховому пристрої один окупант загинув, двоє поранені.