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Ситуація на Донбасі: штаб ООС назвав найгарячішу точку

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Ситуація на Маріупольському напрямку є найгарячішою на Донбасі
Ситуація на Маріупольському напрямку є найгарячішою на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Минулої доби, 10 липня, російські окупаційні війська 20 разів обстріляли позиції українських військових, тим самим порушуючи встановлене перемир’я. Найгарячішою залишалася ситуація на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"10 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська майже по всій лінії зіткнення відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За добу противник 20 разів порушував встановлене перемир’я", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Луганському, Попаснянському та Свідлодарському напрямках ворог проявляв незначну активність. Так, окупанти 3 рази обстріляли позиції ЗСУ у районах населених пунктів Кримське, Оріхове та Новолуганське.

На Донецькому напрямку проросійські бойовики гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Авдіївки та Опитного.

Найгарячішою залишалася ситуація на Маріупольському напрямку. Там противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 14 разів прицільно провокував українських військовослужбовців на вогонь у відповідь. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Водяного, Лебединського, Широкиного, Гнутового, Павлополя та Богданівки,
– додали у штабі.

Упродовж сьогоднішньої доби, 11 липня, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню переважно з великокаліберних кулеметів та гранатометів на Світлодарському та Донецькому напрямках, також ворог обстрілював позиції українських захисників біля Новолуганського, Мар’їнки, Красногорівки та Авдіївки.

У штабі наголосили, що втрат серед українських військовослужбовців немає. Окрім того, за даними розвідки в результаті підриву на вибуховому пристрої один окупант загинув, двоє поранені.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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