Прокуратура звинувачує проросійського бойовика у масових вбивствах цивільного населення

Генеральна прокуратура повідомила про підозру одному з керівників так званого "6 окремого мотострілецького козачого полку імені М. Платова" через обстріли цивільного населення на Донбасі.

Про це йдеться на офіційному сайті ГПУ.

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В результаті злочинних дій загинуло 20 цивільних осіб, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості 21 цивільна особа, пошкоджено та зруйновано 62 житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури,

– зазначили у відомстві.

Згідно з версією слідства, вказана особа за змовою з окупаційними війсками Росії організовувала обстріли по місту Попасна впродовж січня – серпня 2015 року, де на той час перебувало лише цивільне населення.

Підозрюваному інкримінують вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. Йому загрожує довічне позбавлення волі.