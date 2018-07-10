Українські військові знищили бойовика на Донбасі

На фронті за минулу добу, 9 липня, один наш захисник отримав поранення. Разом з тим, за даними розвідки, російські окупанти втратили одного бойовика.

Загалом російські окупаційні війська продовжують ігнорувати встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Тихо було лише на Луганському напрямку, повідомили у Штабі ООС.

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Ворог 23 рази обстріляв наші позиції. При цьому застосовував озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Там противник 12 разів прицільно відкривав вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Водяного, Лебединського та Широкиного. На жаль, один наш захисник отримав поранення,

– зазначили у Штабі.