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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Українські військові знищили бойовика на Донбасі

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На фронті за минулу добу, 9 липня, один наш захисник отримав поранення. Разом з тим, за даними розвідки, російські окупанти втратили одного бойовика.

Загалом російські окупаційні війська продовжують ігнорувати встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Тихо було лише на Луганському напрямку, повідомили у Штабі ООС. 

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Ворог 23 рази обстріляв наші позиції. При цьому застосовував озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Там противник 12 разів прицільно відкривав вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Водяного, Лебединського та Широкиного. На жаль, один наш захисник отримав поранення,
– зазначили у Штабі. 

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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