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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинские военные уничтожили боевика на Донбассе

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На фронте за прошлые сутки, 9 июля, один наш защитник получил ранения. Вместе с тем, по данным разведки, российские оккупанты потеряли одного боевика.

В целом российские оккупационные войска продолжают игнорировать установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения. Тихо было только на Луганском направлении, сообщили в Штабе ООС.

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Враг 23 раза обстрелял наши позиции. При этом применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Горячее всего было на Мариупольском направлении. Там противник 12 раз прицельно открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Водяного, Лебединского и Широкиного. К сожалению, один наш защитник получил ранения,
– отметили в Штабе.

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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