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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Волкер объяснил, почему армия Украины имеет право стрелять на Донбассе

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Волкер рассказал, что Украина имеет право вести огонь на Донбассе
Волкер рассказал, что Украина имеет право вести огонь на Донбассе / Фото из открытых источников

Вооруженные силы Украины имеют право отрывать огонь на собственной территории, в то же время ненормальным является то, что Россия имеет своих военных в другой стране.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью Bild, отвечая на вопрос, что, согласно отчетам ОБСЕ, огонь на Донбассе ведут как пророссийские боевики, так и украинские военные.

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Конечно, украинцы тоже стреляют в бою, но вы должны понимать, что все это происходит на территории Украины. Для страны абсолютно нормально иметь солдат в своем государстве. И это не нормально для одной страны иметь своих солдат в другой стране. Такова ситуация на востоке Украины,
– отметил Волкер.

По его словам, нарушения прекращения огня происходят и на украинской стороне, но подавляющее большинство и наиболее серьезные нарушения происходят на оккупированной Россией территории Донбасса.

Кроме того, спецпредставитель США объяснил, что стоит учитывать и разновидности нарушения прекращения огня.

"Не забывайте, что ОБСЕ считает нарушением прекращения огня. Если вы защищаете деревню в своей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы стреляете в том направлении, откуда пришел огонь, это также является нарушением. Такова природа фразы "обе стороны". Это достаточно точно, но также искажает характер проблемы", – сказал Волкер.

Напомним, ранее президент Европейского Совета Дональд Туск рассказал, что во время российско-украинской войны, которая длится на территории Донецкой и Луганской областей еще с 2014 года, погибли более 10 тысяч человек, и еще почти 25 тысяч получили ранения.

Теги: Новости Украины Новости политики Курт Волкер Война на Донбассе Украина – Россия ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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