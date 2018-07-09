Туск озвучил страшную цифру погибших на Донбассе людей

Во время российско-украинской войны, которая длится на территории Донецкой и Луганской областей еще с 2014 года, погибли более 10 тысяч человек.

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск в рамках саммита Украина-ЕС в Брюсселе, передает "РБК".

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Так, ссылаясь на данные ООН, политик отметил, что от 2014 года в вооруженном конфликте погибло более 10 тысяч 250 человек. Кроме того, еще более 24 тысячи 600 человек были ранены.

И это происходит в Европе. Мы продолжаем настаивать на выполнении Минских соглашений и отмечаем ответственности России за действия на востоке Украины,

– отметил Туск.

Напомним, ранее президент Евросовета Дональд Туск заявил, что Европейский Союз продлил санкции против Российской Федерации за ее незаконные действия на территории оккупированного Крыма.