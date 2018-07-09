00:08
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Вату бомбит от "опасных" хорватов. Любовное кино от патриарха
Вєсті Кремля
23:58, 9 июля
Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
Вєсті.UA
22:11, 9 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Туск озвучил страшную цифру погибших на Донбассе людей

124 Читати новину українською
На Донбассе за время войны погибло более 10 тысяч человек
На Донбассе за время войны погибло более 10 тысяч человек / Фото из открытых источников

Во время российско-украинской войны, которая длится на территории Донецкой и Луганской областей еще с 2014 года, погибли более 10 тысяч человек.

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск в рамках саммита Украина-ЕС в Брюсселе, передает "РБК".

Читайте также: Почему война на Донбассе продолжаться: Наев озвучил причину

Так, ссылаясь на данные ООН, политик отметил, что от 2014 года в вооруженном конфликте погибло более 10 тысяч 250 человек. Кроме того, еще более 24 тысячи 600 человек были ранены.

И это происходит в Европе. Мы продолжаем настаивать на выполнении Минских соглашений и отмечаем ответственности России за действия на востоке Украины,
– отметил Туск.

Напомним, ранее президент Евросовета Дональд Туск заявил, что Европейский Союз продлил санкции против Российской Федерации за ее незаконные действия на территории оккупированного Крыма.

Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Жертвы Дональд Туск
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 9 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 9 июля: саммит Украина – ЕС, первая жертва "Новичка", скандал со "Слава Украине"
9 июля, 22:55 Главные новости 9 июля: саммит Украина – ЕС, первая жертва "Новичка", скандал со "Слава Украине"
112
"Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
9 июля, 22:07 "Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
Юрій Радзієвський 357
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
140
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
9 июля, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
9 июля, 21:01 Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
Ігор Саджениця 671
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук