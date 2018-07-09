Туск озвучив страшну цифру загиблих на Донбасі людей

Під час російсько-української війни, яка триває на території Донецької і Луганської областей ще з 2014 року, загинули понад 10 тисяч людей.

Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск у рамках саміту Україна-ЄС у Брюсселі, передає "РБК".

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Так, посилаючись на дані ООН, політик зазначив, що від 2014 року у збройному конфлікті загинуло понад 10 тисяч 250 осіб. Окрім того, ще понад 24 тисячі 600 осіб було поранено.

І це відбувається в Європі. Ми продовжуємо наполягати на виконанні Мінських угод і наголошуємо на відповідальності Росії за дії на сході України,

– наголосив Туск.

Нагадаємо, раніше президент Євроради Дональд Туск заявив, що Європейський Союз продовжив санкції проти Російської Федерації через її незаконні дії на території окупованого Криму.