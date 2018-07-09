Чому війна на Донбасі продовжує тривати: Наєв озвучив причину

Війна на території Донецької та Луганської областей почалася у 2014 році і триває досі, тому що Україні протистоїть Росія, яка протягом тривалого часу накопичувала на окупованому Донбасі військові сили і зброю.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв в інтерв'ю "Обозревателю".

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"Чому така тривалість цієї війни? Тому що нам протистоїть Російська Федерація. Росія довго накопичувала військові ресурси, і, на жаль, є нашим сусідом. Тобто для неї не проблема поставляти озброєння через російсько-український кордон, ділянку якого вони взяли під контроль. Але Москва продовжує всіляко переконувати, що "іх там нєт". Росія безпосередньо впливає – користуючись тим, що має певні переваги з військової точки зору (зазначу – не абсолютні) і тим, що перебуває просто біля наших дверей", – наголосив генерал-лейтенант.

За його словами, Росія, вже дуже давно "стоїть біля нашого порогу".

Якби не втручання РФ, не її підтримка, то війна на сході України закінчилася би дуже швидко. Я не буду говорити про конкретний часовий проміжок, але повірте, нам би це вдалося – з мінімальними людськими втратами і втратами ресурсів,

– додав Наєв.

Окрім того, військовослужбовець зауважив, що повернути окуповані території під контроль Україна мала можливість до осені 2014 року.

"У серпні того року увійшли батальйонно-тактичні групи РФ. Це незаперечний факт, який задокументований, якому є свідки. І саме введення збройних сил РФ на суверенну територію України визначило подальший розвиток подій. Потім відбулося нарощування присутності Росії – пішла передача танків, артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Звідки на території Донецької та Луганської областей з'явилося стільки військової техніки? Вдумайтеся, близько 400 танків! В якому військторзі вони були "куплені"? У яких шахтах "викувалися" за чотири роки війни?", – зазначив Наєв.