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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Почему война на Донбассе продолжается: Наев озвучил причину

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Война на Донбассе продолжается из-за поддержки оккупантов Россией
Война на Донбассе продолжается из-за поддержки оккупантов Россией / Фото из открытых источников

Война на территории Донецкой и Луганской областей началась в 2014 году и продолжается до сих пор, потому что Украине противостоит Россия, которая в течение длительного времени накапливала на оккупированном Донбассе военные силы и оружие.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью "Обозревателю".

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"Почему такая продолжительность этой войны? Потому что нам противостоит Российская Федерация. Россия долго копила военные ресурсы, и, к сожалению, является нашим соседом. То есть для нее не проблема поставлять вооружение через российско-украинскую границу, участок которой они взяли под контроль. Но Москва продолжает всячески убеждать, что "их там нет". Россия непосредственно влияет – пользуясь тем, что имеет определенные преимущества с военной точки зрения (замечу – не абсолютные), и тем, что находится прямо у наших дверей", – подчеркнул генерал-лейтенант.

По его словам, Россия уже очень давно "стоит у нашего порога".

Если бы не вмешательство РФ, не ее поддержка, то война на востоке Украины закончилась бы очень быстро. Я не буду говорить про конкретный временной промежуток, но поверьте, нам бы это удалось – с минимальными человеческими потерями и потерями ресурсов,
– добавил Наев.

Кроме того, военнослужащий отметил, что вернуть оккупированные территории под контроль Украина имела возможность до осени 2014 года.

"В августе того года вошли батальйонно-тактические группы РФ. Это неоспоримый факт, который задокументирован, которому есть свидетели. И именно введение вооруженных сил РФ на суверенную территорию Украины определило дальнейшее развитие событий. Затем произошло наращивание присутствия России – пошла передача танков, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня (РСЗО). Откуда на территории Донецкой и Луганской областей появилось столько военной техники? Вдумайтесь, около 400 танков! В каком военторге они были "куплены"? В каких шахтах "выкованы" за четыре года войны?", – отметил Наев.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Сергей Наев Оружие
Источник: 24 Канал
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