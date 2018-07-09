Тишина – это голос опасности: почему военные на Донбассе не верят в перемирие

За минувшие сутки пророссийские боевики 21 раз обстреляли украинские позиции. Такое количество выстрелов бойцы ВСУ называют полной тишиной. Однако, именно тишина их и пугает не меньше, чем взрывы гранат.

По Зайцево впервые за долгое время не палят из артиллерии, огонь открывают только из стрелкового оружия и гранатометов. Казалось, можно немного отдохнуть и радоваться шаткому перемирию. Однако, для бойцов, которые привыкли к ежедневным обстрелам, тишина – это голос опасности.

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Сейчас в поселке Зайцево более или менее тихо, но так не всегда. Более десятка снарядов калибра 152 миллиметра прилетело на позиции украинских военнослужащих в 4 утра в первый же день так называемого хлебного перемирия. Сейчас из ствольной артиллерии враг не работает, однако бойцы знают, что высовываться из укрытия все равно не стоит.

Бывает провоцируют снайперы, стрелки, активное движение с их стороны ночью,

– рассказал военнослужащий 24-й бригады ВСУ Василий.

Развивают укрепления и украинские военные в Зайцево, под пристальным взглядом врага. С 2014 года они видели десятки режимов тишины, поэтому не верят и в очередное.

Много раз они обещали и ни разу не выполнили этого. Пару дней помолчат и все,

– отметил военнослужащий 24-й бригады ВСУ Алексей.

В ожидании эскалации конфликта бойцы сохраняют спокойствие и чистят пулемёт.

Напомним, в сети появилось видео уничтожения огневой позиции российских оккупационных сил в одном из захваченных ими зданий в районе Авдеевки Донецкой области.