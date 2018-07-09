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Тиша – це голос небезпеки: чому військові на Донбасі не вірять у перемир'я

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За минулу добу проросійські бойовики 21 раз обстріляли українські позиції. Таку кількість пострілів бійці ЗСУ називають повною тишею. Проте, саме тиша їх і лякає не менше, ніж вибухи гранат.

По Зайцевому вперше за довгий час не гатять з артилерії, вогонь відкривають лише зі стрілецької зброї та гранатометів. Здавалося, можна трохи відпочити та радіти хиткому перемир'ю. Проте, для бійців, які звикли до щоденних обстрілів, тиша – це голос небезпеки.

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Зараз у селищі Зайцеве більш-менш тихо, проте так не постійно. Більше десятка снарядів калібру 152 міліметри прилетіло на позиції українських армійців о 4 ранку в перший же день, так званого хлібного перемир'я. Зараз зі ствольної артилерії ворог не працює, проте бійці знають, що висовуватись з укриття все одно не варто.

Буває провокують снайпери, стрілки, активний рух з їхньої сторони вночі,
– розповів військовослужбовець 24-ї бригади ЗСУ Василь.

Розбудовують укріплення й українські вояки у Зайцевому під пильним поглядом ворога. З 2014 року вони бачили десятки режимів тиші, тому не вірять і в чергове.

Багато разів вони обіцяли та жодного разу не дотримались цього.Пару днів помовчать і все,
– зазначив військовослужбовець 24-ї бригади ЗСУ Олексій.

В очікуванні ескалації конфлікту бійці зберігають спокій та чистять кулемети. 

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео знищення вогневої позиції російських окупаційних сил в одній із захоплених ними будівель у районі Авдіївки Донецької області.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Україна – Росія Перемир'я
Джерело: 24 канал
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