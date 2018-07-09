Туск пояснив, за що Євросоюз покарав санкціями Росію

Європейський Союз продовжив санкції проти Російської Федерації через її незаконні дії на території окупованого Криму.

Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск у рамках саміту Україна-ЄС у Брюсселі, передає "УНІАН".

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Він наголосив, що Європейський Союз продовжує непохитно підтримувати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Окрім того, позиція Європейського Союзу щодо невизнання анексії українського Криму Російською Федерацією є непорушною.

Нещодавно ми розширили список осіб, яким заборонено в'їзд до Європейського Союзу. Це сталося після того, як на Кримському півострові було проведено російські президентські вибори і як було розпочато будівництво Керченського мосту без згоди України,

– заявив Туск.

Президент Євроради також нагадав, що 5 липня лідери ЄС одноголосно погодилися продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня 2019 року.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко привітав рішення Ради Євросоюзу про продовження економічних санкцій проти Росії, і озвучив вимоги української сторони до країни-агресора – повне виконання Мінських домовленостей, виведення російських військ з Донбасу, введення миротворців ООН, відновлення контролю над державним кордоном, звільнення утримуваних Росією українських політичних в’язнів і заручників, повернення Криму.