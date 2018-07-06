Порошенко висунув основні вимоги до Росії

Президент України Петро Порошенко привітав рішення Ради Євросоюзу про продовження економічних санкцій проти Росії, і озвучив чіткі вимоги української сторони до країни-агресора.

Про це глава держави написав у своєму Facebook.

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"Вітаю одноголосне схвалення рішення Ради Євросоюзу продовжити до 31 січня 2019 року економічні та секторальні санкції проти Росії за брутальну агресію проти України", – написав Порошенко.

Президент зауважив, що цінує солідарну підтримку країнами ЄС української незалежності та територіальної цілісності.

Наші вимоги чіткі – повне виконання Мінських домовленостей, виведення російських військ з Донбасу, введення миротворців ООН, відновлення контролю над державним кордоном, звільнення утримуваних Росією українських політичних в’язнів і заручників, повернення Криму,

– наголосив глава держави.

Також, Порошенко додав, що на наступному "українському" тижні в Брюсселі продовжить роботу з лідерами ЄС та євроатлантичної спільноти щодо вироблення стратегії протидії агресії Росії.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2019 року. РЄ ухвалила це рішення шляхом письмової процедури та одноголосно.