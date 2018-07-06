Порошенко выдвинул основные требования к России

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета Евросоюза о продлении экономических санкций против России, и озвучил четкие требования украинской стороны к стране-агрессору.

Об этом глава государства написал в своем Facebook.

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"Приветствую единогласное одобрение решения Совета Евросоюза продлить до 31 января 2019 года экономические и секторальные санкции против России за грубую агрессию против Украины", – написал Порошенко.

Президент отметил, что ценит солидарную поддержку странами ЕС украинской независимости и территориальной целостности.

Наши требования четкие – полное выполнение Минских договоренностей, вывод российских войск с Донбасса, ввод миротворцев ООН, восстановление контроля над государственной границей, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма,

– подчеркнул глава государства.

Также Порошенко добавил, что на следующей "украинской" неделе в Брюсселе продолжит работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщества по выработке стратегии противодействия агрессии России.

Напомним, Европейский Союз официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2019 года. ЕС принял это решение путем письменной процедуры и единогласно.