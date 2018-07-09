Туск объяснил, за что Евросоюз наказал Россию санкциями
Европейский Союз продлил санкции против Российской Федерации за ее незаконные действия на территории оккупированного Крыма.
Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск в рамках саммита Украина-ЕС в Брюсселе, передает "УНИАН".
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Он подчеркнул, что Европейский Союз продолжает твердо поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Кроме того, позиция Европейского Союза относительно непризнания аннексии украинского Крыма Российской Федерацией является незыблемой.
Недавно мы расширили список лиц, которым запрещен въезд в Европейский Союз. Это произошло после того, как на Крымском полуострове были проведены российские президентские выборы и как было начато строительство Керченского моста без согласия Украины,
– заявил Туск.
Президент Евросовета также напомнил, что 5 июля лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России до 31 января 2019 года.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета Евросоюза о продлении экономических санкций против России, и озвучил требования украинской стороны стране-агрессору – полное выполнение Минских договоренностей, вывод российских войск с Донбасса, ввод миротворцев ООН, восстановление контроля над государственной границей, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма.