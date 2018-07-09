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Туск объяснил, за что Евросоюз наказал Россию санкциями

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ЕС ввел санкции против Кремля из-за незаконных выборов президента РФ в оккупированном Крыму
ЕС ввел санкции против Кремля из-за незаконных выборов президента РФ в оккупированном Крыму / Фото из открытых источников

Европейский Союз продлил санкции против Российской Федерации за ее незаконные действия на территории оккупированного Крыма.

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск в рамках саммита Украина-ЕС в Брюсселе, передает "УНИАН".

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Он подчеркнул, что Европейский Союз продолжает твердо поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Кроме того, позиция Европейского Союза относительно непризнания аннексии украинского Крыма Российской Федерацией является незыблемой.

Недавно мы расширили список лиц, которым запрещен въезд в Европейский Союз. Это произошло после того, как на Крымском полуострове были проведены российские президентские выборы и как было начато строительство Керченского моста без согласия Украины,
– заявил Туск.

Президент Евросовета также напомнил, что 5 июля лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России до 31 января 2019 года.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета Евросоюза о продлении экономических санкций против России, и озвучил требования украинской стороны стране-агрессору – полное выполнение Минских договоренностей, вывод российских войск с Донбасса, ввод миротворцев ООН, восстановление контроля над государственной границей, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма.

Теги: Украина – Россия Новости России Дональд Туск Новости Украины Новости политики Выборы в России 2018 Аннексия Крыма Новости Крыма Санкции Евросоюз
Источник: 24 Канал
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