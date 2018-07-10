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Волкер пояснив, чому армія України має право стріляти на Донбасі

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Волкер розповів, що Україна має право вести вогонь на Донбасі
Волкер розповів, що Україна має право вести вогонь на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Збройні сили України мають право відривати вогонь на власній території, водночас ненормальним є те, що Росія має своїх військових в іншій країні.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер в інтерв'ю Bild, відповідаючи на питання, що, згідно зі звітами ОБСЄ, вогонь на Донбасі ведуть, як проросійські бойовики, так українські військові.

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Звичайно, українці теж стріляють в бою, але ви повинні розуміти, що все це відбувається на території України. Для країни абсолютно нормально мати солдатів у своїй державі. І це не нормально для однієї країни мати своїх солдатів в іншій країні. Така ситуація на сході України,
– зазначив Волкер.

За його словами, порушення припинення вогню відбуваються і на українській стороні, але переважна більшість і найбільш серйозні порушення стаються на окупованій Росією території Донбасу.

Крім того, спецпредставник США пояснив, що варто враховувати і різновиди порушення припинення вогню.

"Не забувайте, що ОБСЄ вважає порушенням припинення вогню. Якщо ви захищаєте село в своїй країні, і ви попадаєте під мінометний вогонь, це одне порушення. Якщо ви стріляєте в напрямку, звідки прийшов вогонь, це також є порушенням. Така природа фрази "обидві сторони". Це досить точно, але також спотворює характер проблеми", – сказав Волкер.

Нагадаємо, раніше президент Європейської Ради Дональд Туск розповів, що під час російсько-української війни, яка триває на території Донецької та Луганської областей ще з 2014 року, загинули понад 10 тисяч людей, та ще майже 25 тисяч отримали поранення.

Теги: Новини України Новини політики Курт Волкер Війна на Донбасі Україна – Росія ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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