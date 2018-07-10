Прокуратура обвиняет пророссийского боевика в массовых убийствах гражданского населения

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении одному из руководителей так называемого "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Н. Платова" за обстрелы гражданского населения на Донбассе.

Об этом говорится на официальном сайте ГПУ.

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В результате преступных действий погибли 20 гражданских лиц, получили телесные повреждения разной степени тяжести 21 гражданское лицо, повреждено и разрушено 62 жилых дома и другие объекты гражданской инфраструктуры,

– отметили в ведомстве.

Согласно версии следствия, указанная персона по сговору с оккупационными войсками России организовывала обстрелы по городу Попасная течение января – августа 2015 года, где на то время находилось лишь гражданское население.

Подозреваемому инкриминируют совершение особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.