В Донецке периодически раздаются взрывы

Ночь с 24 на 25 октября в Донецке прошла неспокойно, особенно в Петровском, Киевском и Куйбышевском районах.

Об этом сообщает пресс-служба Донецького городского совета.

Там сообщают, что в результате попадания снарядов полностью уничтожен частный дом, расположенный по адресу ул. 50 лет Советской Украины 57, а также повреждена кровля ремонтно-слесарного цеха Донецкого казенного завода химических изделий.

По состоянию на 10:00 в городе периодически раздаются одиночные залпы и взрывы.

Открыт для движения транспорта Киевский проспект.

Также в ведомстве отмечают, что городской общественный транспорт работает согласно графику "выходного дня".

Коммунальные службы обеспечивают чистоту и порядок.