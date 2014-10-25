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      В Донецке периодически раздаются взрывы

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      В Донецке периодически раздаются взрывы
      / Телеканал новостей "24"

      Ночь с 24 на 25 октября в Донецке прошла неспокойно, особенно в Петровском, Киевском и Куйбышевском районах.

      Об этом сообщает пресс-служба Донецького городского совета.

      Там сообщают, что в результате попадания снарядов полностью уничтожен частный дом, расположенный по адресу ул. 50 лет Советской Украины 57, а также повреждена кровля ремонтно-слесарного цеха Донецкого казенного завода химических изделий.

      По состоянию на 10:00 в городе периодически раздаются одиночные залпы и взрывы.

      Открыт для движения транспорта Киевский проспект.

      Также в ведомстве отмечают, что городской общественный транспорт работает согласно графику "выходного дня".

      Коммунальные службы обеспечивают чистоту и порядок.

      Теги: Новости Донецка Война на Донбассе
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 25 октября 2014
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