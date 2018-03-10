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В Дублине тысячи людей вышли на протесты против абортов

98 Читати новину українською
Протесты в Дублине
Протесты в Дублине / Фото из соцсетей

По меньшей мере 10 тысяч человек вышли на улицы Дублина 10 марта, протестуя против планов правительства Ирландии ослабить некоторые из законов об абортах, которые считаются одними из самых строгих в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Ирландии ранее заявило, что планирует приступить к разработке законопроекта о разрешении прерывания беременности сроком до 12 недель.

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Участники акции утверждают, опросы общественного мнения, на которых базируются изменения в закон, не в полной мере отражают настроения населения.

Два опроса, проведенные в Ирландии в январе, показали, что более 50% жителей поддержат предложение разрешить аборты до 12 недель беременности.

Reuters отмечает, что в Дублине это самая масштабная акция за последнее время.

Теги: протесты Ирландия
Источник: 24 Канал
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