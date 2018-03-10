В Дублине тысячи людей вышли на протесты против абортов

По меньшей мере 10 тысяч человек вышли на улицы Дублина 10 марта, протестуя против планов правительства Ирландии ослабить некоторые из законов об абортах, которые считаются одними из самых строгих в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Ирландии ранее заявило, что планирует приступить к разработке законопроекта о разрешении прерывания беременности сроком до 12 недель.

Читайте также: В Ирландии проведут референдум об отмене запрета абортов

Участники акции утверждают, опросы общественного мнения, на которых базируются изменения в закон, не в полной мере отражают настроения населения.

I am lost for words!! What a day at #save8rally! 100,000 people took to the streets of Dublin to be a public witness for the retention of our 8th Amendment! We don’t want to repeal the right to life! pic.twitter.com/tM403rH9lR — Máirín McGrath (@MawMcGrath) 10 березня 2018 р.

Два опроса, проведенные в Ирландии в январе, показали, что более 50% жителей поддержат предложение разрешить аборты до 12 недель беременности.

Reuters отмечает, что в Дублине это самая масштабная акция за последнее время.