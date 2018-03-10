У Дубліні тисячі людей вийшли на протести проти абортів

Щонайменше 10 тисяч людей вийшли на вулиці Дубліна 10 березня, протестуючи проти планів уряду Ірландії послабити деякі із законів про аборти, які вважаються одними із найсуворіших у світі.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Ірландії раніше заявив, що планує приступити до розробки законопроекту щодо дозволу переривання вагітності терміном до 12 тижнів.

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Учасники акції стверджують, опитування громадської думки, на яких базуються зміни до законів, не у повній мірі відображають настрої населення.

I am lost for words!! What a day at #save8rally! 100,000 people took to the streets of Dublin to be a public witness for the retention of our 8th Amendment! We don’t want to repeal the right to life! pic.twitter.com/tM403rH9lR — Máirín McGrath (@MawMcGrath) 10 березня 2018 р.

Два опитування, проведені в Ірландії у січні, показали, що понад 50% мешканців підтримають пропозицію дозволити аборти до 12 тижнів вагітності.

Reuters зазначає, що у Дубліні це наймасштабніша акція за останній час.