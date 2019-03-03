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      В джинсах и с непокрытой головой: Епифаний стремится изменить церковные каноны

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      Епифаний стремится изменить церковные каноны
      Епифаний стремится изменить церковные каноны

      Самый молодой в православном мире глава церкви Епифаний разрешил посещать церковь в джинсах и с непокрытой головой. Он убежден, что ПЦУ должна быть демократической и прогрессивной.

      Эксперты же вполне поддерживают Епифания, убеждая, что определенные нормы являются устаревшими и уже давно требуют изменений. Журналисты 24 канала выяснили, действуют ли нововведения в Украине и какие церкви придерживаются старых правил.

      Читайте также: Сколько приходов Московского патриархата перешли к Православной церкви Украины

      Как церкви Украины относятся к нововведениям

      В Киево-Печерской Лавре, резиденции Русской церкви в Украине, на входе висит табличка, запрещающая заходить в храм женщинам с непокрытой головой и в брюках. Представители церкви не позволили войти в храм без платка, но тут же предложили альтернативу: взять платочек бесплатно, или купить. В Лавре они продаются везде. Есть за 30 гривен, а есть и за 500.

      У Києво-Печерську Лавру не можна заходити з непокритою головою

      В Киево-Печерскую Лавру нельзя заходить с непокрытой головой

      Зато во Владимирском соборе, который считается одним из главных храмов Православной церкви Украины, на внешний вид никто не обращает внимания.

      Женщин с непокрытой головой в храме с десяток. А сам предстоятель ПЦУ не считает это нарушением. Он заверил, что молодежь должна ходить в церковь, и никакие правила не должны ее останавливать.

      Во Владимирский собор можно ходить в джинсах и без платка

      Молодой человек впервые переступает порог храма и получает такие четкие указания. А почему ты одет так, а почему ты повернулся так. Это не правильно. Поэтому мы должны постепенно отходить от этого,
      – подчеркнул предстоятель ПЦУ Епифаний.

      Что означают некоторые традиции

      Эксперты отметили, что очень часто традиции являются пережитком прошлого. Некоторые из них пересматривались в последний раз еще в пятом веке.

      Например, покрывать голову призвал апостол Павел. Но его слова касалось конкретного случая: замужних коринфских женщин, решивших продемонстрировать неповиновение мужчинам. Ведь в те времена женщина снимала платок, чтобы намекнуть, что хочет расстаться или соблазнить. Обычно так ходили лишь представительницы древнейшей профессии.

      У храмах ПЦУ не обов'язково покривати голову

      В храмах ПЦУ не обязательно покрывать голову

      Религиовед Виктор Еленский сказал, что есть правило, по которому нельзя мыться в одной бане с иудеями, а также принимать от них медицинскую помощь. Тем, кто не придерживается этого правила угрожает анафема, то есть церковное проклятие.

      Ситуация в храмах Вселенского патриархата

      В соборе Святого Георгия – главном храме Вселенского патриархата в Стамбуле – есть не только сидячие места, но и бесплатные свечи. Верующие там тоже не обременены правилами относительно внешнего вида.

      Собор Святого Георгія у Стамбулі

      Собор Святого Георгия в Стамбуле

      Епифаний стремится, чтобы такой современной была и украинская церковь. Однако на это нужно время. Эксперты же отмечают, что украинская церковь должна стать более современной, чтобы выиграть конкуренцию с московской и завладеть благосклонностью верующих.

      Что должно измениться в ПЦУ

      – Упорядочить правила относительно внешнего вида.

      – Уменьшить время богослужения в церкви.

      – Вести литургии на понятном языке

      – Внедрить социальные лифты.

      Церковью должен руководить человек, который имеет к этому способности. Поэтому люди, попадающие на церковные должности должны приносить пользу церкви и менять ее к лучшему,
      – добавил религиовед Дмитрий Горевой.

      Глава ПЦУ Епифаний заметил, что церковь должна стать ближе для человека. А сами верующие должны идти, в первую очередь, к Богу. И главное – не бояться критики, которая звучит не столько от священников, как от продавцов церковной утвари и зацикленных на внешних ритуалах верующих.

      Смотрите видео: какие церкви в Украине придерживаются нововведений

       

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Новости Киева Религия Новости Турции Собор Вселенський патриархат Пожар под Киевом Традиции Епифаний
      Источник: 24 канал
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