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      В Египте готовятся к переносу столицы

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      В Египте готовятся к открытию новой столицы
      В Египте готовятся к открытию новой столицы / www.economist.com

      Президент Египта Абдель-Фаттах аль-Сиси решил перенести столицу из Каира. Пока она без названия и жителей, а вход и выход оттуда жестко контролируется властями.

      На территории нового проекта, за 49 километров от Каира, расположена мечеть Фаттах аль-Алеем, сообщает The Economist.

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      18 января группу специально отобранных студентов из Каирского университета пригласили туда на первую пятничную молитву,

      Не впервые в истории страны столицу переносят в другое место. Каир стал столицей страны в 969 году. Новую столицу начали строить в 2016 году, официальная причина – разгрузить город, который стал перенаселен. Власти планируют, что люди будут постепенно переезжать туда уже в 2019 году.

      Еще одна причина – возможность перенести с самого населенного центра все административные учреждения и изолировать их от большого скопления населения, чтобы избежать протестов и демонстраций, как это было в 2011 году в Каире.

      Один из основных минусов для тех, кому придется жить в новой столице – там будут рабочие места, но некоторые госслужащие просто не смогут позволить себе там жить из-за высокой стоимости.

      Теги: Египет
      Источник: 24 Канал
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