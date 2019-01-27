В Египте готовятся к переносу столицы

Президент Египта Абдель-Фаттах аль-Сиси решил перенести столицу из Каира. Пока она без названия и жителей, а вход и выход оттуда жестко контролируется властями.

На территории нового проекта, за 49 километров от Каира, расположена мечеть Фаттах аль-Алеем, сообщает The Economist.

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18 января группу специально отобранных студентов из Каирского университета пригласили туда на первую пятничную молитву,

Не впервые в истории страны столицу переносят в другое место. Каир стал столицей страны в 969 году. Новую столицу начали строить в 2016 году, официальная причина – разгрузить город, который стал перенаселен. Власти планируют, что люди будут постепенно переезжать туда уже в 2019 году.

Еще одна причина – возможность перенести с самого населенного центра все административные учреждения и изолировать их от большого скопления населения, чтобы избежать протестов и демонстраций, как это было в 2011 году в Каире.

Один из основных минусов для тех, кому придется жить в новой столице – там будут рабочие места, но некоторые госслужащие просто не смогут позволить себе там жить из-за высокой стоимости.