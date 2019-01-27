У Єгипті готуються до перенесення столиці

Президент Єгипту Абдель-Фаттах аль-Сісі вирішив перенести столицю з Каїра. Поки вона без назви та мешканців, а вхід і вихід звідти жорстко контролюється владою.

На території нового проекту, за 49 кілометрів від Каїра, розташована мечеть Фаттах аль-Алєєм, повідомляє The Economist.

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18 січня групу спеціально відібраних студентів з Каїрського університету запросили туди на першу п'ятничну молитву,

Не вперше в історії країни столицю переносять в інше місце. Каїр став столицею країни в 969 році. Нову столицю почали будувати у 2016 році, офіційна причина — розвантажити місто, яке стало перенаселене. Влада планує, що люди будуть поступово переїжджати туди вже в 2019 році.

Ще одна причина — можливість перенести з самого населеного центру всі адміністративні установи та ізолювати їх від великого скупчення населення, щоб уникнути протестів і демонстрацій, як це було в 2011 році в Каїрі.

Один з основних мінусів для тих, кому доведеться жити в новій столиці — там будуть робочі місця, але деякі держслужбовці просто не зможуть дозволити собі там жити через високу вартість.