В Египте мужчина упал с пирамиды и умер

Мужчина умер после того, как упал с пирамиды Хефрена в египетском археологическом районе Гизы. Правоохранители одной из версий рассматривают самоубийство.

Парень упал с 100-метровой высоты, сама пирамиды имеет 130 метров. Об этом сообщило издание El-balad.

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Исследования показали, что вечером 7 марта в археологической зоне была вечеринка. Парень, который также был на ней, поднялся на среднюю пирамиду Хефрена. По информации издания, полицейские почти 12 часов убеждали его спуститься, но он упал.



Пирамида Хефрена – посередине/ Фото Ukr.Media

Начальное расследование свидетельствуют о том, что человек был психологически нестабилен. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.