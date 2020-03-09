07:21
9 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ

      В Египте мужчина упал с пирамиды и умер

      - Читати новину українською

      Мужчина умер после того, как упал с пирамиды Хефрена в египетском археологическом районе Гизы. Правоохранители одной из версий рассматривают самоубийство.

      Парень упал с 100-метровой высоты, сама пирамиды имеет 130 метров. Об этом сообщило издание El-balad.

      Читайте также В киевском парке нашли человеческие кости: фото

      Исследования показали, что вечером 7 марта в археологической зоне была вечеринка. Парень, который также был на ней, поднялся на среднюю пирамиду Хефрена. По информации издания, полицейские почти 12 часов убеждали его спуститься, но он упал.


      Пирамида Хефрена – посередине/ Фото Ukr.Media

      Начальное расследование свидетельствуют о том, что человек был психологически нестабилен. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

      Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака
      сегодня
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Жертвы Египет
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      8 марта , 22:30 Главные новости 8 марта: Марши за права женщин, оккупанты запустили электричку из Крыма
      Ірина Вихрущ
      8 марта , 20:00 Самые смешные мемы недели: истерия вокруг коронавируса в Черновцах, "вечный" Аваков и 8 марта
      Северин Трач
      8 марта , 19:30 Коронавирус в Украине – чего ждать, реакция на новые правила пересечения границы с РФ – видео
      Катерина Козачинська
      8 марта , 19:00 Сорос меценат или демон?
      Олекса Коба
      8 марта , 18:00 Турция "показала зубы" России: важные выводы для Украины
      Віталій Дейнега
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук