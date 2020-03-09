В Єгипті чоловік впав з піраміди та помер

Чоловік помер після того, як впав з піраміди Хефрена в єгипетському археологічному районі Гізи. Правоохоронці однією з версій розглядають самогубство.

Хлопець впав із 100-метрової висоти, сама піраміди має 130 метрів. Про це повідомило видання El-balad.

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Дослідження показали, що ввечері 7 березня в археологічній зоні була вечірка. Хлопець, який також був на ній присутній, піднявся на середню піраміду Хефрена. За інформацією видання, поліцейські майже 12 годин переконували його спуститися, але він впав.



Піраміда Хефрена – посередині / Фото Ukr.Media

Початкові розслідування свідчать про те, що чоловік був психологічно нестабільний. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.