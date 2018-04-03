В Ереване произошел взрыв в кафе фото и видео
В ресторане быстрого питания Burger King в столице Армении – Ереване поздно вечером 2 апреля произошел взрыв.
Об этом сообщает NEWS.am.
По последним данным, в результате взрыва пострадали 9 человек. Среди пострадавших есть иностранцы.
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В МЧС подозревают, что причиной взрыва стал кислородный баллон.
Источник: 24 Канал
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