В Ереване произошел взрыв в кафе фото и видео

В ресторане быстрого питания Burger King в столице Армении – Ереване поздно вечером 2 апреля произошел взрыв.

Об этом сообщает NEWS.am.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 9 человек. Среди пострадавших есть иностранцы.

Читайте также: В Киеве взорвалось авто: фото и видео

В МЧС подозревают, что причиной взрыва стал кислородный баллон.