В Єревані трапився вибух в кафе: фото та відео

У ресторані швидкого харчування Burger King у столиці Вірменії – Єревані пізно ввечері 2 квітня трапився вибух.

Про це повідомляє NEWS.am.

За останніми даними, в результаті вибуху постраждали 9 осіб. Серед постраждалих є іноземці.

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В МНС підозрюють, що причиною вибуху став кисневий балон.