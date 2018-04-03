В Єревані трапився вибух в кафе: фото та відео
У ресторані швидкого харчування Burger King у столиці Вірменії – Єревані пізно ввечері 2 квітня трапився вибух.
Про це повідомляє NEWS.am.
За останніми даними, в результаті вибуху постраждали 9 осіб. Серед постраждалих є іноземці.
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В МНС підозрюють, що причиною вибуху став кисневий балон.
Джерело: 24 Канал
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