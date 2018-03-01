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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В ЕС озвучили свою позицию относительно внеочередных выборов в Украине

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Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли
Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли / Getty images

В Евросоюзе дали понять, что не поддерживают идею проведения в Украине внеочередных выборов.

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что ЕС надеется на проведение выборов в Украине в плановые сроки.

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Дипломат подчеркнул, что Украина нуждается в политической стабильности для проведения реформ, а досрочные выборы такую ​​стабильность разрушат.

Надеюсь, выборы состоятся именно тогда, когда они должны состояться,
– сказал Мингарелли на ежегодной конференции инвестиционной компании Dragon Capital в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

28 февраля во время пресс-конференции Президент Украины Петр Порошенко заверил, что ни внеочередные парламентские, ни президентские выборы сейчас в Украине не стоят на повестке дня.

Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз
Источник: 24 Канал
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