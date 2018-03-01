У ЄС озвучили свою позицію щодо позачергових виборів в Україні

У Євросоюзі дали зрозуміти, що не підтримують ідеї щодо проведення в Україні позачергових виборів.

Глава представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що ЄС сподівається на проведення виборів в Україні в планові терміни.

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Дипломат наголосив, що Україна потребує політичної стабільності для проведення реформ, а дострокові вибори таку стабільність зруйнують.

Сподіваюся, вибори відбудуться саме тоді, коли вони повинні відбутися,

– сказав Мінгареллі на щорічній конференції інвестиційної компанії Dragon Capital у четвер у Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

28 лютого під час прес-конференції Президент України Петро Порошенко запевнив, що ні позачергові парламентські, ні президентські вибори зараз в Україні не на часі.