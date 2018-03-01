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Рада ризикує поставити під загрозу демократію в країні законами Порошенка, – Freedom House

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Рада ризикує поставити під загрозу демократію в країні законами Порошенка, – Freedom House

У міжнародній правозахисній організації Freedom House заявили, що парламент України ризикує поставити під загрозу демократію в країні, якщо проголосує за законопроекти, які збільшать державний моніторинг інститутів громадянського суспільства, поданий Президентом Петром Порошенком.

У документі вказується, що спроби поставити громадянське суспільство під контроль влади, "схожі на дії, що вживаються в Росії і Казахстані", пише "Радіо Свобода".

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"Верховна Рада ризикує завдати серйозної шкоди демократії в Україні, ухваливши законодавство, яке додасть обтяжливого нагляду за організаціями громадянського суспільства та підірве ефективність омбудсмена", – сказав директор програм Євразії Freedom House Марк Берендт.

Він закликав відмовитися від законопроектів або відкласти голосування, поки законодавство розглядається Венеціанською комісією Ради Європи, групою незалежних експертів з конституційного права. А результати очікуються 18 березня.

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У липні минулого року президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроекти №6674 (про зміни до Закону про Громадські об’єднання) та №6675 (про зміни до Податкового кодексу), у яких передбачається посилення звітності неприбуткових організацій, зокрема, за освоєння міжнародної грошової допомоги, та відповідальності за помилки у таких звітах. Низка громадських організацій, зокрема правозахисних, назвала норми цих законопроектів дискримінаційними. Депутати ще не розглядали ці законопроекти.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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