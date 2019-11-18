22:21
18 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости политики
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      В ЕС рассказали об ожиданиях от нормандской встречи

      29 Читати новину українською
      Шефчович надеется, что Зеленский и Путин договорятся о транзите газа / tass.ru

      Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович рассказал о своих ожиданиях от встречи в Нормандском формате. Он выразил надежду, что Владимир Зеленский и Владимир Путин договорятся о транзите газа.

      Есть надежда, что обсуждение транзита на уровне глав двух государств даст возможность ускорить процесс, рассказал Шефчович в комментарии словацкому изданию Pravda.

      Важно: В "Нафтогазе" получили письмо "Газпрома" о продлении транзитного контракта

      Мы упорно работаем над транспортировкой газа из России через Украину в Словакию в 2020 году,
      – подчеркнул президент Еврокомиссии.

      Он также отметил, что до конца года состоится встреча между Украиной и Россией на уровне министерств и компаний, занимающихся распределением и транспортировкой газа.

      Что известно о нормандском саммите

      Украинская сторона давно настаивает на встрече в Нормандском формате, где обсудят урегулирование ситуации на Донбассе. Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Оно фактически уже произошло.

      Президент Владимир Зеленский хотел, чтобы встреча состоялась еще до конца ноября. Однако Россия и ее руководство затягивали с согласием на встречу и отмечали, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

      14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.

      Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы:

      • Разведение войск в Станице Луганской.
      • Обмен пленными.
      • Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      • Отвод войск в Золотом и Петровском.
      • Вопрос Крыма.
      Украина сыграет на Евро-2020: где купить билеты на финальную стадию и какая цена
      сегодня
      1036
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Евросоюз Нормандский формат Еврокомиссия Газ Владимир Путин Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Захоплені судна знову дома, або Як Кремль переграв Україну
      сегодня , 22:00 Захоплені судна знову дома, або Як Кремль переграв Україну
      Артем Овдієнко 990
      "Борьба за Гонконг": что рассказывают мировые медиа о масштабных протестах
      сегодня , 21:30 "Борьба за Гонконг": что рассказывают мировые медиа о масштабных протестах
      Світлана Попова 97
      Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      сегодня , 17:35 Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      158
      Украинские СМИ на оккупированном Донбассе: что об этом известно
      сегодня , 20:01 Украинские СМИ на оккупированном Донбассе: что об этом известно
      Світлана Попова 202
      Протесты Гонконга в цифрах: инфографика
      сегодня , 19:30 Протесты Гонконга в цифрах: инфографика
      Вероніка Климська 93
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук