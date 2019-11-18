В ЕС рассказали об ожиданиях от нормандской встречи
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович рассказал о своих ожиданиях от встречи в Нормандском формате. Он выразил надежду, что Владимир Зеленский и Владимир Путин договорятся о транзите газа.
Есть надежда, что обсуждение транзита на уровне глав двух государств даст возможность ускорить процесс, рассказал Шефчович в комментарии словацкому изданию Pravda.
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Мы упорно работаем над транспортировкой газа из России через Украину в Словакию в 2020 году,
– подчеркнул президент Еврокомиссии.
Он также отметил, что до конца года состоится встреча между Украиной и Россией на уровне министерств и компаний, занимающихся распределением и транспортировкой газа.
Что известно о нормандском саммите
Украинская сторона давно настаивает на встрече в Нормандском формате, где обсудят урегулирование ситуации на Донбассе. Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Оно фактически уже произошло.
Президент Владимир Зеленский хотел, чтобы встреча состоялась еще до конца ноября. Однако Россия и ее руководство затягивали с согласием на встречу и отмечали, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.
Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы:
- Разведение войск в Станице Луганской.
- Обмен пленными.
- Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
- Отвод войск в Золотом и Петровском.
- Вопрос Крыма.