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      У ЄС розповіли про очікування від нормандської зустрічі

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      Шефчович сподівається, що Зеленський і Путін домовляться про транзит газу / tass.ru

      Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович розповів про свої очікування від зустрічі у Нормандському форматі. Він висловив сподівання, що Володимир Зеленський та Володимир Путін домовляться про транзит газу.

      Є сподівання, що обговорення транзиту на рівні глав двох держав дасть змогу прискорити процес, розповів Шефчович у коментарі словацькому виданню Pravda.

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      Ми наполегливо працюємо над транспортуванням газу з Росії через Україну до Словаччини у 2020 році,
      – наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

      Він також підкреслив, що до кінця року також відбудеться зустріч між Україною та Росією на рівні міністерств та компаній, що займаються розподіленням і транспортуванням газу.

      Що відомо про нормандський саміт

      Українська сторона давно наполягає на зустрічі у Нормандському форматі, де обговорять врегулювання ситуації на Донбасі. Передумовами для його проведення стало розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Воно фактично вже відбулося.

      Президент Володимир Зеленський хотів, аби зустріч відбулася ще до кінця листопада. Проте, Росія та її керівництво затягували з погодженням на зустріч і наголошували, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

      14 листопада Путін заявив, що в принципі зустріч у нормандському форматі можлива і лідери переговорів повинні дійти до якогось результату.

      Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання:

      • Розведення військ у Станиці Луганській.
      • Обмін полоненими.
      • Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      • Відведення військ у Золотому та Петрівському.
      • Питання Криму.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Євросоюз Нормандський формат Єврокомісія Газ Володимир Путін Володимир Зеленський
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