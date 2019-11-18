У ЄС розповіли про очікування від нормандської зустрічі

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович розповів про свої очікування від зустрічі у Нормандському форматі. Він висловив сподівання, що Володимир Зеленський та Володимир Путін домовляться про транзит газу.

Є сподівання, що обговорення транзиту на рівні глав двох держав дасть змогу прискорити процес, розповів Шефчович у коментарі словацькому виданню Pravda.

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Ми наполегливо працюємо над транспортуванням газу з Росії через Україну до Словаччини у 2020 році,

– наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

Він також підкреслив, що до кінця року також відбудеться зустріч між Україною та Росією на рівні міністерств та компаній, що займаються розподіленням і транспортуванням газу.

Що відомо про нормандський саміт

Українська сторона давно наполягає на зустрічі у Нормандському форматі, де обговорять врегулювання ситуації на Донбасі. Передумовами для його проведення стало розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Воно фактично вже відбулося.

Президент Володимир Зеленський хотів, аби зустріч відбулася ще до кінця листопада. Проте, Росія та її керівництво затягували з погодженням на зустріч і наголошували, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

14 листопада Путін заявив, що в принципі зустріч у нормандському форматі можлива і лідери переговорів повинні дійти до якогось результату.

Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання: