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В ЕС разрабатывают кодекс принципов для соцсетей

56 Читати новину українською
Кодекс принципов для соцсетей
Кодекс принципов для соцсетей / Фото из свободных источников

Рабочая группа Европейской комиссии, которая занимается вопросами борьбы с распространением фейков и дезинформации, обнародовала новый отчет о работе крупных онлайн платформ.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Европейской комиссии.

Группа из почти четырех десятков экспертов исследовала проблему дезинформации в Интернете и внесла свои предложения для ее решения.

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В частности эксперты предлагают способствовать медиаообразованности пользователей соцсетей, поддерживать диверсификацию и надежность европейских медиа, разработать механизмы, которые позволят журналистам эффективно выявлять фейковые новости в Интернете.

Эксперты также разработали 10 ключевых принципов нового кодекса. Так, они предлагают обязать онлайн-платформы объяснять алгоритмы отбора новостей. Пока это только первые шаги Брюсселя в преодолении проблемы дезинформации.

К концу весны Еврокомиссия должна обнародовать официальный отчет и свои рекомендации по этому вопросу.

Напомним, что ЕС начал принимать активные меры для борьбы с дезинформацией после того, как россияне попытались вмешаться в выборы во Франции и Германии, а также повлиять на результаты референдума в Великобритании относительно выхода из Евросоюза.

Теги: Новости политики Новости Украины Интернет Евросоюз Соцсети
Источник: 24 Канал
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