У ЄС розробляють кодекс принципів для соцмереж

Робоча група Європейської комісії, яка займається питаннями боротьби з поширенням фейків та дезінформації, оприлюднила новий звіт щодо роботи великих онлайн платформ.

Про це повідомляється у прес-релізі на сайті Європейської комісії.

Група з майже чотирьох десятків експертів дослідила проблему дезінформації в Інтернеті і висунула свої пропозиції для її вирішення.

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Зокрема експерти пропонують сприяти медіаосвіченості користувачів соцмереж, підтримувати диверсифікованість і надійність європейських медіа, розробити механізми, які дозволять журналістам ефективно виявляти фейкові новини в Інтернеті.

Експерти також розробили 10 ключових принципів нового Кодексу. Так вони пропонують зобов'язати онлайн-платформи пояснювати алгоритми відбору новин. Поки що це лише перші кроки Брюсселя в подоланні проблеми дезінформації.

До кінця весни Єврокомісія повинна оприлюднити офіційний звіт і свої рекомендації з цього питання.

Нагадаємо, що ЄС почав вживати активних заходів для боротьби з дезінформацією після того, як росіяни спробували втрутитися у вибори у Франції і Німеччини, а також вплинути на результати референдуму у Великій Британії щодо виходу з об'єднання.