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Референдум щодо Brexit: Facebook не знайшов доказів російського втручання

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Facebook не знайшов доказів втручання Росії у референдум щодо Brexit
Facebook не знайшов доказів втручання Росії у референдум щодо Brexit / Getty Image

В ході нового розслідування фахівці Facebook не знайшли доказів того, що російські акаунти проявляли "додаткову активність" до та під час голосування щодо виходу Великобританії з ЄС.

Про це заявив представник компанії у Сполученому Королівстві Саймон Міллнер, повідомляє Bloomberg.

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За його словами, експерти використовували той же метод, який дозволив викрити втручання Москви в американські вибори у 2016 році через рекламні оголошення в соцмережі, і не знайшли подібності з тим, що відбувалося під час голосування щодо Brexit.

Видання зауважує, що висновок Facebook не задовільнив британських законодавців, які і поставили вимогу щодо додаткового розслідування.

Я з нетерпінням чекаю, що вони (представники Facebook – "24") поділяться з нами іншою інформацією. У тому числі розкажуть про точне число акаунтів, які вони заблокували, про ресурси для боротьбу з ботами, про методи виявлення фейкових акаунтів і про те, як вони визначають країну, де вони зареєстровані,
висловився голова комітету палати громад із цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту Деміан Коллінз.

Він припустив, що ці дані можуть потрапити в його розпорядженні вже в середині березня.

Нагадаємо, Facebook запустить нову систему, яка допоможе боротися з іноземним втручанням напередодні виборів у Конгрес США, які відбудуться у листопаді цього року.

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Російська пропаганда Соцмережі Інформаційні технології Facebook Brexit
Джерело: 24 Канал
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