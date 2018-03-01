16:15
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Референдум относительно Brexit: Facebook не нашел доказательств российского вмешательства

81 Читати новину українською
Facebook не нашел доказательств вмешательства России в референдум относительно Brexit
Facebook не нашел доказательств вмешательства России в референдум относительно Brexit / Getty Image

В ходе нового расследования специалисты Facebook не нашли доказательств того, что российские аккаунты проявляли "дополнительную активность" до и во время голосования по выходу Великобритании из ЕС.

Об этом заявил представитель компании в Великобритании Саймон Миллнер, сообщает Bloomberg.

Читайте также: США выделят немалую сумму на борьбу с российской пропагандой

По его словам, эксперты использовали тот же метод, который позволил разоблачить вмешательство Москвы в американские выборы в 2016 году с помощью рекламных объявлений в соцсети и не нашли сходства с тем, что происходило во время голосования по Brexit.

Издание отмечает, что вывод Facebook не удовлетворил британских законодателей, которые и потребовали дополнительного расследования.

Я с нетерпением жду, что они (представители Facebook – "24") поделятся с нами другой информацией. В том числе расскажут о точном числе аккаунтов, которые они заблокировали, о ресурсах для борьбу с ботами, о методах выявления фейковых аккаунтов и о том, как они определяют страну, где они зарегистрированы,
– высказался председатель комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуры, СМИ и спорта Демиан Коллинз.

Он предположил, что эти данные могут попасть в его распоряжении уже в середине марта.

Напомним, Facebook запустит новую систему, которая поможет бороться с иностранным вмешательством накануне выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре этого года.

Теги: Новости политики Новости России Великобритания Российская пропаганда Соцсети Информационные технологии Facebook Brexit
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сегодня, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 77
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1628
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
338
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1134
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 913
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук