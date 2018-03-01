Референдум относительно Brexit: Facebook не нашел доказательств российского вмешательства

В ходе нового расследования специалисты Facebook не нашли доказательств того, что российские аккаунты проявляли "дополнительную активность" до и во время голосования по выходу Великобритании из ЕС.

Об этом заявил представитель компании в Великобритании Саймон Миллнер, сообщает Bloomberg.

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По его словам, эксперты использовали тот же метод, который позволил разоблачить вмешательство Москвы в американские выборы в 2016 году с помощью рекламных объявлений в соцсети и не нашли сходства с тем, что происходило во время голосования по Brexit.

Издание отмечает, что вывод Facebook не удовлетворил британских законодателей, которые и потребовали дополнительного расследования.

Я с нетерпением жду, что они (представители Facebook – "24") поделятся с нами другой информацией. В том числе расскажут о точном числе аккаунтов, которые они заблокировали, о ресурсах для борьбу с ботами, о методах выявления фейковых аккаунтов и о том, как они определяют страну, где они зарегистрированы,

– высказался председатель комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуры, СМИ и спорта Демиан Коллинз.

Он предположил, что эти данные могут попасть в его распоряжении уже в середине марта.

Напомним, Facebook запустит новую систему, которая поможет бороться с иностранным вмешательством накануне выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре этого года.