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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Вплив Росії на Brexit: Facebook розпочне своє розслідування

15:58, сьогодні 139 Читать новость на русском
Facebook з'ясує, чи втручалася Росія у Brexit
Facebook з'ясує, чи втручалася Росія у Brexit / The Daily Beast

Facebook розпочне власне розслідування щодо російських акаунтів, які могли використовувати цю соцмережу задля поширення неправдивої інформації напередодні референдуму щодо Brexit.

Інтернет-гігант почав це розслідування у відповідь на вимоги британських парламентарів дослідити проблему дезінформації в соціальних мережах, повідомляє Business Insider.

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На думку видання, це рішення – "очевидний натяк" на те, що Facebook підозрює Росію в причетності до результатів референдуму про вихід Британії з ЄС у 2016 році.

Представник компанії в Європі Саймон Мілнер повідомив, що розслідування триватиме кілька тижнів. Так, буде встановлено, чи мала місце будь-яка досі невідома "скоординована активність у сфері поширення дезінформації щодо Brexit".

Нагадаємо, раніше спеціальний комітет із питань культури Великобританії запросив у Facebook, Google і Twitter інформацію про те, чи платили російські групи за публікацію в соцмережах реклами на підтримку Brexit. У відповіді Facebook для британського парламенту зазначалося, що РФ витратила на подібні оголошення лише 1 долар.

Теги: Новини Росії Новини політики Російська пропаганда Facebook Соцмережі Brexit Великобританія Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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