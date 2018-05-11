В еще одной постсоветской стране хотят запретить "георгиевскую ленту"

В Литве депутаты оппозиционной консервативной партии предложили запретить в стране так называемую "георгиевскую ленту" и причислить ее к запрещенным нацистским и коммунистическим символам.

Об этом сообщает "Польское радио".

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В связи с геополитической ситуацией, угрозами национальной безопасности, защищая принципы свободы, суверенитета, демократической системы, а также для предотвращения возможных провокаций и попыток подстрекательства к нетерпимости на национальной почве, чем заинтересована современная Россия, предлагаем ввести изменения в Закон об общественных собраниях и Кодекс административных правонарушений, причисляя георгиевскую ленту к запрещенным нацистским и коммунистическиимсимволам,

– говорится в заявлении депутатов партии Союз Отечества – Литовские христианские демократы.

Кроме того, консерваторы напомнили, что в Литве георгиевскую ленту начали массово использовать в 2005 году как символ победы СССР над нацистской Германией. Однако, после аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе, значение двухцветной ленты было дискредитировано. Депутат Лауринас Кащиунас отметил, что "российские солдаты, которые воюют на территории Украины и пророссийские сепаратисты эти ленты используют как опознавательный знак".

В то же время, не все литовские парламентарии поддержали запрет на георгиевские ленты. В частности, такую идею раскритиковал глава польской партии в Литве, евродепутат Вальдемар Томашевский, напомнив, что "георгиевская лента является позитивным символом".

"Символ святого Георгия не может быть отрицательным. Сам Сталин в течение длительного времени запрещал использовать ленту", – сказал депутат.

Отметим, Томашевский много лет приходит 9 мая на кладбище в Вильнюсе, где похоронены советские солдаты и где горит символический вечный огонь и совместно с представителями русской общины возлагает там цветы. В 2014 году его массово критиковали, за то, что он 9 мая нацепил на себя георгиевскую ленту.

Напомним, 16 мая 2017 года с 2017 года в Украине запретили изготовление и пропагандистское использования так называемых "георгиевских лент".