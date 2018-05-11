У ще одній пострадянській країні хочуть заборонити "георгіївську стрічку"

У Литві депутати опозиційної консервативної партії запропонували заборонити у країні так звану "георгіївську стрічку" і зарахувати її до заборонених нацистських і комуністичних символів.

Про це повідомляє "Польське радіо".

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У зв’язку з геополітичною ситуацією, загрозами для національної безпеки, захищаючи засади свободи, суверенітету, демократичної системи, а також для запобігання можливим провокаціям та спробам підбурювання до нетерпимості на національному ґрунті, чим зацікавлена сучасна Росія, пропонуємо ввести зміни до Закону про громадські зібрання та Кодекс адміністративних правопорушень, зараховуючи георгіївську стрічку до заборонених нацистських і комуністичних символів,

– йдеться у заяві депутатів партії Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи.

Окрім того, консерватори нагадали, що у Литві георгіївську стрічку почали масово використовувати у 2005 році як символ перемоги СРСР над нацистською Німеччиною. Проте, після анексії Криму та агресії Росії на Донбасі, значення двоколірної стрічки було дискредитоване. Депутат Лауринас Кащіунас зауважив, що "російські солдати, які воюють на території України і проросійські сепаратисти ці стрічки використовують як розпізнавальний знак".

Водночас, не всі литовські парламентарі підтримали заборону на георгіївські стрічки. Зокрема, таку ідею розкритикував голова польської партії в Литві, євродепутат Вальдемар Томашевський, нагадавши, що "георгіївська стрічка є позитивним символом".

"Символ святого Георгія не може бути негативним. Сам Сталін протягом тривалого часу забороняв використовувати стрічку", – сказав депутат.

Зазначимо, Томашевський багато років приходить 9 травня на цвинтар у Вільнюсі, де поховані радянські солдати і де горить символічний вічний вогонь та спільно з представниками російської громади покладає там квіти. У 2014 році його масово критикували, за те, що він 9 травня почепив на себе георгіївську стрічку.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року з 2017 року в Україні заборонили виготовлення та пропагандистське використання так званих "георгіївських стрічок".