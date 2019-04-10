Страны Европы отказали судну со спасенными в Средиземном море мигрантами пристать к берегу, несмотря на подходящие к концу запасы пищи и воды, .

Частное судно Alan Kurdi на прошлой неделе подобрало с резиновой шлюпки группу мигрантов из Ливии. В общем экипаж спас 64 человека, в том числе 20 женщин, пятеро детей и одного новорожденного. Сейчас на борту заканчиваются запасы продовольствия и воды, однако ближайшие страны – Италия и Мальта – отказываются открывать порты.

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Как отмечает издание The Independent, судно принадлежит немецкой неправительственной организации Sea-Eye. Оно уже шесть дней находится в море, пока европейские страны спорят, кто должен принять его. В частности, заместитель премьер-министра и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что Alan Kurdi должен отправиться в Германию, поскольку "ходит под немецким флагом, принадлежит немецкой компании, владельца из Германии и капитана из Гамбурга".

В организации Sea-Eye отметили, что ситуация показывает, как "политические распри прямо влияют на права человека".