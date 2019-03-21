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      В Италии водитель угнал и поджег школьный автобус с 51 ребенком внутри: жуткие подробности

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      Детей удалось спасти
      Детей удалось спасти / AFP

      В Италии водитель школьного автобуса – гражданин Италии с сенегальским корнями – необычным способом решил привлечь внимание к миграционной политике страны. Для этого мужчина угнал школьный автобус с 51 ребенком и поджег его. К счастью, детей удалось спасти.

      Школьники возвращались со спортивного мероприятия домой в Крему автобусом. Их сопровождали трое взрослых. Однако на определенном отрезке дороги водитель резко изменил маршрут и объявил, что всех берет в заложники, пишет AFP.

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      Злоумышленник забрал у всех телефоны, часть детей даже привязал к креслам. По их словам, водитель кричал, что из автобуса никто живым не выйдет. Но оказалось, что мобильные конфисковал не у всех. Одному из учеников удалось позвонить родителям, а те уже вызвали полицию.

      Когда полиция начала блокировать автобус на трассе, водитель просто облил бензином транспорт и поджег его. Правоохранителям удалось вовремя подобраться к автобусу. Они выбили заднее окно и эвакуировали всех, кто находился внутри. Никто из детей не получил серьезных повреждений. А вот автобус выгорел дотла.


      Всех детей спасли

      После спасения дети рассказывали, что мужчина повторял, что хочет положить конец жесткой антииммиграционной политике Италии и остановить смерти в Средиземном море. И вроде бы сам злоумышленник потерял троих детей, которой пытались морем добраться до страны.

      Правоохранители сообщают, что подозреваемый не имеет отношения к террористическим группировкам и является "вором-одиночкой". Ранее мужчину привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и сексуальные домогательства.

      Источники в министерстве внутренних дел Италии сообщают, что ищут правовые пути избавить 47-летнего нападавшего итальянского гражданства. Сейчас он арестован по статье о покушении на убийство и похищение людей с отягчающими обстоятельствами.

      blog_ava
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      Теги: беженцы Дети и несовершеннолетние Транспорт
      Источник: 24 Канал
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