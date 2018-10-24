В Европе запретят одноразовый пластик: решение поддержал Европарламент

В среду, 24 октября, Европейский парламент большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию. Парламентарии таким образом поддержали предложение Еврокомиссии о соответствующем запрете.

Об этом сообщает DW.

24 канал сообщал, что ранее запрет одноразовой пластиковой посуды поддержал Комитет Европарламента по вопросам окружающей среды.

В частности, под запрет попадает одноразовая пластиковая продукция, в частности, пластиковые трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы.

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Отметим, что Еврокомиссия еще в мае выступила с предложением сократить использование одноразового пластика. Кроме того, в Еврокомиссии предлагают сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.

В случае принятия соответствующего закона, производителей пластиковой продукции могут обязать возместить убытки экологии и сообщать потребителям о том, как на окружающую среду могут повлиять влажные салфетки, сигаретные фильтры, пластиковые упаковки и полиэтиленовые пакеты.

Теперь Еврокомиссия может начать переговоры со странами-членами Евросоюза о введении запрета.