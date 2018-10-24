У Європі заборонять одноразовий пластик: рішення підтримав Європарламент

У середу, 24 жовтня, Європейський парламент більшістю голосів схвалив введення заборони на одноразову пластикову продукцію. Парламентарії таким чином підтримали пропозицію Єврокомісії про відповідну заборону.

Про це повідомляє DW.

24 канал повідомляв, що раніше заборону одноразового пластикового посуду підтримав Комітет Європарламенту з питань довкілля.

Зокрема, під заборону потрапляє одноразова пластикова продукція, зокрема, пластикові трубочки, ватяні палички, тарілки, столові прибори.

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Зазначимо, що Єврокомісія ще у травні виступила з пропозицією скоротити використання одноразового пластику. Крім того, в Єврокомісії пропонують скоротити використання пластикових контейнерів для їжі і склянок.

У разі схвалення відповідного закону, виробників пластикової продукції можуть зобов'язати відшкодувати збитки екології і повідомляти споживачам про те, як на довкілля можуть вплинути вологі серветки, сигаретні фільтри, пластикові упаковки і поліетиленові пакети.

Тепер Єврокомісія може почати переговори з країнами-членами Євросоюзу про введення заборони.