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      В Европейском суде удивили заявлением о "замечательном сотрудничестве" с Россией

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Европейский суд по правам человека не хочет, чтобы Россия выходила из состава Совета Европы, и заявляет о "замечательном сотрудничестве" с властями страны-агрессора.

      Об этом заявил председатель Суда Гвидо Раймонди, пишет "Европейская правда".

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      По его словам, несмотря на многочисленные жалобы на РФ и значительное количество проблем по выполнению последней Европейской конвенции по правам человека, Европейский суд "прекрасно сработался" с Кремлем.

      Я надеюсь, что удастся избежать выхода РФ из Совета Европы, но это не то, что можно полностью предотвратить. Если это произойдет, это будет большой бедой для российских граждан,
      – отметил Раймонди.

      Вместе с тем, даже если Россия выйдет из Совета Европы, она все равно должна выполнить все решения суда, в том числе принятые после выхода.

      "Действие конвенции сохранится 6 месяцев после денонсации. То есть по всем делам, которые уже находятся на рассмотрении суда, а также по заявлениям, которые поступят через 6 месяцев после этого, Суд сохраняет юрисдикцию в отношении нарушений со стороны России – независимо от того, как долго продлится рассмотрение этих дел", – добавил глава Европейского суда по правам человека.

      Среди них пять дел Украины против России из-за оккупации Крыма и агрессию на Донбассе. В целом Россия возглавляет рейтинг жалоб, которые подали в ЕСПЧ, и количеством найденных нарушений конвенции.

      К слову, в Европейском суде зарегистрировано 7267 жалоб против Украины, из них около 60% связаны с российской агрессией. Украина входит в тройку по количеству жалоб против нее в ЕСПЧ.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Европейский суд Новости России
      Источник: 24 Канал
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