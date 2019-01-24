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      У Європейському суді здивували заявою про "чудову співпрацю" з Росією

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Європейський суд з прав людини не хоче, аби Росія виходила зі складу Ради Європи, і заявляє про "чудову співпрацю" владою країни-агресора.

      Про це заявив голова Суду Гвідо Раймонді, пише "Європейська правда". 

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      За його словами, незважаючи на численні скарги на РФ і значну кількість проблем стосовно виконання останньою Європейської конвенції з прав людини, Європейський суд "чудово спрацювався" з Кремлем.

      Я сподіваюся, що вдасться уникнути виходу РФ з Ради Європи, але це не є те, чому можна повністю запобігти. Якщо це станеться, це буде великою бідою для російських громадян,
      – зазначив Раймонді.

      Разом з тим, навіть якщо Росія вийде з Ради Європи, вона все одно має виконати всі рішення суду, у тому числі ухвалені після виходу.

      "Дія конвенції збережеться 6 місяців після денонсації. Тобто по всіх справах, які вже перебувають на розгляді суду, а також по заявах, які надійдуть за 6 місяців після цього, Суд зберігає юрисдикцію щодо порушень з боку Росії – незалежно від того, як довго триватиме розгляд цих справ", – додав очільник Європейського суду з прав людини.

      Серед них і п'ять справ України проти Росії через окупацію Криму та агресію на Донбасі. Загалом Росія очолює рейтинг скарг, які подали до ЄСПЛ, та кількістю знайдених порушень конвенції.

      До слова, у Європейському суді зареєстровано 7267 скарг проти України, з них близько 60% пов'язані з російською агресією. Україна входить у трійку за кількістю скарг проти неї у ЄСПЛ. 

      Теги: Новини політики Україна – Росія Європейський суд Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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