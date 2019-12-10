В Евросоюзе рассмотрели заявку Боснии и Герцеговины на членство в ЕС: результаты
В Европейском Союзе считают, что пока страна не готова к вступлению в союз. Государство должно больше работать над укреплением своих институтов, чтобы гарантировать демократию и верховенство права.
Вывод по заявке страны на членство в ЕС опубликовали на сайте Совета Евросоюза.
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Совет признает, что Босния и Герцеговина в настоящее время не в полной мере отвечает копенгагенским политическим критериям,
– говорится в сообщении.
В заключении указано, что стране следует прилагать максимум усилий для укрепления своих институтов, чтобы гарантировать демократию, верховенство права, прав человека и уважения и защиты меньшинств.
Также в Раде оценили экономическую ситуацию в стране. В ЕС считают, что Босния и Герцеговина достигла определенной степени макроэкономической стабильности, но находится на начальной стадии развития рыночной экономики.
Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС 29 мая 2019 года.
Что известно о ЕС?
Европейский Союз – экономический и политический союз, объединяющий 28 независимых государств-членов. На данный момент является крупнейшим в истории Европы союзом, который когда-либо существовал. Страны-члены имеют общую экономику, суд, армию и политику. Есть несколько стран, претендующих на вступление в ЕС, в том числе и Украина.
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