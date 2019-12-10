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      В Євросоюзі розглянули заявку Боснії та Герцеговини на членство в ЄС: результати

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      Боснія та Герцеговина поки не готова до членства в ЄС / dw.com

      В Європейському Союзі вважають, що поки що країна не готова до вступу в союз. Держава повинна більше працювати над зміцненням своїх інститутів, щоб гарантувати демократію та верховенство права.

      Висновок щодо заявки країни на членство в ЄС опублікували на сайті Ради Євросоюзу.

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      Рада визнає, що Боснія і Герцеговина в даний час не в повній мірі відповідає копенгагенським політичним критеріям,
      – йдеться в повідомленні.

      У висновку зазначено, що країні слід докладати максимум зусиль для зміцнення своїх інститутів, щоб гарантувати демократію, верховенство права, прав людини й поваги та захисту меншин.

      Також у Раді оцінили економічну ситуацію в країні. В ЄС вважають, що Боснія і Герцеговина досягла певного ступеня макроекономічної стабільності, але перебуває на початковій стадії розвитку ринкової економіки.

      Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в ЄС 29 травня 2019 року.

      Що відомо про ЄС? Європейський Союз – економічний та політичний союз, об'єднує 28 незалежних держав-членів. Наразі є найбільшим в історії Європи союзом, який коли-небудь існував. Країни-члени мають спільну економіку, суд, армію та політику. Є декілька країн, які претендують на вступ в ЄС, серед них і Україна.

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      10 грудня
      5684
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Євросоюз Боснія і Герцеговина
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