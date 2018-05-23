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В Facebook тестируют новую систему рейтингов страниц

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Facebook меняет систему оценки страниц
Facebook меняет систему оценки страниц / Фото из открытых источников

Соцсеть планирует отказаться от уже привычной пятизвездочной системы рейтинга страниц. И перейти к десятибалльной системе.

Об этом написал Socialmediatoday.

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Сейчас рейтинг страницы формируется исключительно из оценок пользователей. Новый рейтинг будет учитывать не только оценки пользователей, но и отзывы и рекомендации, которые они оставляют на своих страницах. Стоит отметить, что такие отзывы будут иметь больший вес в суммарной оценке.

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Так что теперь меркетологам нужно будет дополнительно работать над тем, чтобы пользователь не только хотел оставить положительную оценку странице, но и оставить развернутый отзыв с рекомендациями.

Напомним, что Facebook также тестирует новый сервис работы с лидерами мнений. В одном интерфейсе маркетологи смогут отслеживать статистику нужных страниц и сортировать их по необходимым характеристикам аудитории.

Теги: Техно Интернет Facebook
Источник: 24 Канал
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